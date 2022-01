Kate Middleton e gli auguri di Buon Anno: mai così radiosa nella foto mai vista! (Di sabato 1 gennaio 2022) “Wishing everyone a Happy New Year! W & C”. Kate Middleton e il Principe William hAnno scelto questa foto bellissima e mai vista, per augurarci Buon 2022. L’hAnno condivisa sui social il 31 dicembre e i loro 13,2 milioni di followers sono rimasti incantati… foto Instagram/Dukeandduchessofcambridge Bellissimi! Raggianti! Spettacolari! Glamorous! Innamoratissimi! Fashionissimi! Kate Middleton (39 anni) e William (39) ci hAnno fatto gli auguri di Buon Anno con la foto qui sopra. Condivisa sui social. Un’immagine che non avevamo visto mai, inedita. In arrivo direttamente da uno dei momenti più glamour e spettacolari del loro (e nostro) 2021. SFOGLIA ... Leggi su amica (Di sabato 1 gennaio 2022) “Wishing everyone a Happy New Year! W & C”.e il Principe William hscelto questabellissima e mai vista, per augurarci2022. L’hcondivisa sui social il 31 dicembre e i loro 13,2 milioni di followers sono rimasti incantati…Instagram/Dukeandduchessofcambridge Bellissimi! Raggianti! Spettacolari! Glamorous! Innamoratissimi! Fashionissimi!(39 anni) e William (39) ci hfatto glidicon laqui sopra. Condivisa sui social. Un’immagine che non avevamo visto mai, inedita. In arrivo direttamente da uno dei momenti più glamour e spettacolari del loro (e nostro) 2021. SFOGLIA ...

