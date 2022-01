Juventus vs Napoli (probabili formazioni e Tv) (Di sabato 1 gennaio 2022) Gara valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 21/22. Un turno che ci regala un big match comequello tra Juventus e Napoli, ma che potrebbe essere sicuramente influenzato dai tanti casi di positività al Covid -19. Intanto però il fischio d’inizio del girone di ritorno si avvicina sempre di più. Juventus vs Napoli si giocherà giovedì 6 gennaio alle ore 20,45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? I bianconeri hanno recuperato terreno nella lotta per il piazzamento europeo: -4 dall’Atalanta e -5 proprio dai partenopei. La Juventus sembra aver ritrovato la forma nell’ultimo periodo, anche se la qualità del gioco lascia sempre molto a desiderare. Arrivati a questo punto della stagione sarà difficile vedere un cambiamento a livello di gioco da parte dei bianconeri: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Gara valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 21/22. Un turno che ci regala un big match comequello tra, ma che potrebbe essere sicuramente influenzato dai tanti casi di positività al Covid -19. Intanto però il fischio d’inizio del girone di ritorno si avvicina sempre di più.vssi giocherà giovedì 6 gennaio alle ore 20,45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? I bianconeri hanno recuperato terreno nella lotta per il piazzamento europeo: -4 dall’Atalanta e -5 proprio dai partenopei. Lasembra aver ritrovato la forma nell’ultimo periodo, anche se la qualità del gioco lascia sempre molto a desiderare. Arrivati a questo punto della stagione sarà difficile vedere un cambiamento a livello di gioco da parte dei bianconeri: ...

