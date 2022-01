Juventus | Israel positivo al Covid | il comunicato

(Di sabato 1 gennaio 2022) Laperde un altro elemento:aldopo gli ultimi test effettuati Lacomunica un altronel gruppo squadra. Si tratta di, portiere dell’U23 e che avrebbe dovuto prendere il posto di Pinsoglio in prima squadra dopo la positività del portiere bianconero. Ildel club:– «Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa oggi la positività al-19 del calciatore della U23 Franco. Il calciatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore». L'articolo proviene ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Under23 | Anche Franco #Israel è risultato positivo al Covid-19, diversamente si sarebbe aggregato alla prima squa… - infoitsport : Juventus U23, Israel positivo al Covid. Il comunicato - NewsTuttoC : Juventus U23, nuovo positivo: anche il portiere Israel in isolamento - gilnar76 : #Juventus U23, Israel positivo al Covid. Il comunicato #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - Tiarossi2 : RT @GiovaAlbanese: #Under23 | Anche Franco #Israel è risultato positivo al Covid-19, diversamente si sarebbe aggregato alla prima squadra p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Israel

Juventus News 24

Nella prima giornata di ritorno del girone A della serie C è arrivato il primo pareggio fraU23 e Pergolettese, dopo 4 vittorie bianconere e 1 gialloblù. L'1 - 1 di oggi è frutto di .... ...... la 12 la replica è di Varas col portiere juventinoche evita il vantaggio della Pergolettese. (agg. di R. G. Flore) DIRETTA/ Legnago SalusU23 (risultato finale 1 - 2) video tv: game ...«Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa oggi la positività al Covid-19 del calciatore della U23 Franco Israel. Nu ...Juventus Football Club announces that, during the screening procedure for the resumption of competitive activity, a positive Covid-19 test ...