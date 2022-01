Juventus, Chiellini positivo al Covid: si era allenato col gruppo (Di sabato 1 gennaio 2022) Tegola per la Juventus con Giorgio Chiellini che recupera dall’infortunio e torna ad allenarsi col gruppo ma poche ore dopo apprende di essere positivo al Covid-19. Il difensore bianconero è stato posto immediatamente in isolamento e il club si sta adoperando nel rispetto dei protocolli sanitari, ma il rischio che a questo punto i contagi possano aumentare all’interno del gruppo squadra è concreto. Fra cinque giorni la sfida contro il Napoli, anch’esso con diversi positivi al coronavirus. Questo il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Tegola per lacon Giorgioche recupera dall’infortunio e torna ad allenarsi colma poche ore dopo apprende di essereal-19. Il difensore bianconero è stato posto immediatamente in isolamento e il club si sta adoperando nel rispetto dei protocolli sanitari, ma il rischio che a questo punto i contagi possano aumentare all’interno delsquadra è concreto. Fra cinque giorni la sfida contro il Napoli, anch’esso con diversi positivi al coronavirus. Questo il comunicato ufficiale: “Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al-19 del calciatore Giorgio. ...

