Juventus, Chiellini positivo al Covid: il comunicato ufficiale (Di sabato 1 gennaio 2022) Chiellini positivo al Covid: il comunicato ufficiale della Juventus che aggiorna sulle condizioni di salute del difensore Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha reso nota la positività al Covid di Giorgio Chiellini. IL comunicato – «Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022)al: ildellache aggiorna sulle condizioni di salute del difensore Attraverso un, la Juve ha reso nota la positività aldi Giorgio. IL– «Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al-19 del calciatore Giorgio. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Chiellini oggi ha svolto lavoro individuale, proprio perché in attesa del risultato del tampone. Quantomeno non ha… - juventusfcen : Giorgio Chiellini tests positive for Covid-19: - GiovaAlbanese : ?? Anche Giorgio #Chiellini è risultato positivo al Covid-19. #Juventus - enzogoku69 : RT @sportface2016: #Juventus, #Chiellini positivo al #Covid: proprio oggi era tornato ad allenarsi col gruppo - chiesaalcentro : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS GIORGIO CHIELLINI POSITIVO AL COVID-19 SALTERA' JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO #SkySport #Juventus #Chielli… -