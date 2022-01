Juventus, brutte notizie per Allegri: un big è positivo al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) brutte notizie per la Juventus e Allegri. Giorgio Chiellini è infatti risultato positivo al Covid-19. Il giocatore era stato già messo in isolamento per un contatto con un positivo. Di seguito il comunicato del club bianconero a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Chiellini Juventus Covid-19Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.” Leggi su rompipallone (Di sabato 1 gennaio 2022)per la. Giorgio Chiellini è infatti risultatoal-19. Il giocatore era stato già messo in isolamento per un contatto con un. Di seguito il comunicato del club bianconero a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. “Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Chiellini-19Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.”

