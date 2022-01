(Di domenica 2 gennaio 2022) Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato di gennaio. Tra le società più attive sicuramente la, chiamata ad intervenire per rinforzare la rosa, specialmente in attacco. Con Alvaro Morata che ha in mano le valigie per Barcellona, i bianconeri si sono già mossi per cercare di rimpiazzare l’. Tra i vari nomi sul taccuino della dirigenza, spicca anche quello di Mauro, centravanti del Paris Saint-Germain per il quale sono stati effettuati i primi sondaggi. La soluzione più graditasarebbe un prestito con diritto di riscatto, così da poter decidere con calma in estate. Al momento, però, non c’è nulla di concreto; si tratta solamente di ipotesi. A riportarlo sono varie fonti, tra cui Sky Sport. SportFace.

...30 Roma -20:45 Verona - Salernitana 20:45 Inter - Lazio VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Vallefoglia - Conegliano Visualizza Serie A1 femminile Leggi anche Commisso fa gli auguri...Commenta per primo Il difensore della Sampdoria Radu Dragusin ha parlato del suo passato, ancora proprietaria del cartellino: 'L'esordio con la Juve non me lo dimenticherò mai. Era la fine del 2020, da quel momento è iniziato il mio viaggio nel calcio che conta - ha detto al ...Juventus alla ricerca di un attaccante: sondato il terreno per Icardi del Psg. Andrebbe a rimpiazzare Morata, corteggiato dal Barcellona.senza l'obbligo di dover anticipare i tempi non solo per non perdere terreno prezioso ma pure per provare ad accorciare su chi ha leggermente allungato come la Juventus salita al quinto posto a +2 in ...