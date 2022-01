Juve | Buon Anno social club | gli auguri sul web

(Di sabato 1 gennaio 2022) Arthur e Pinsoglio positivi, Chiellini in quarantena per un contatto stretto con un positivo: il 2022 dellaè partito... col botto, ma visti i tempi (e la situazione generale in serie A) il ...

Advertising

juventusfc : Buon 2022. Insieme. - AlfredoPedulla : Il #Sassuolo ha ribadito a #Scamacca la sua volontà di tenerlo a gennaio. Ascolterà eventuali offerte, alla #Juve p… - Beatrice61997 : RT @juventusfc: Buon 2022. Insieme. - lupogrigio111 : @juve_elena Buon Anno. - Massy_Juve : @mariolina1964 Grazie e buon anno anche a te ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Buon

... Chiellini in quarantena per un contatto stretto con un positivo: il 2022 dellaè partito... ... anzi, per dirla come Perin: "Ragazzi,2022, da affrontare con coraggio, grinta e curiosità!". ...viaggio, Jorko!" il post della società. Immediata la risposta del giocatore attraverso i ...Dusan Vlahovic è oggi il giocatore più chiacchierato e ambito sul mercato (è da tempo nel mirino di,...Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa prima di Maiorca-Barcellona, match valido per il campionato spagnolo. Il tecnico ha affrontato anche il tema sull'eventuale acquisto di ...La Juventusha pubblicato sul proprio sito web una lettera ai tifosi in vista del nuovo anno calcistico, il 2022: "È uno dei momenti più emozionanti da vivere all’Allianz Stadium: quello delle sciarpe, ...