Ivan Graziani | che riposa insieme alla sua chitarra | Memories

(Di sabato 1 gennaio 2022) Quandomuore a Novafeltria, nelle Marche, è fatta la sua volontà o meglio, quello della moglie Anna: abbandonarlo al sonno eternosua sei corde preferita, la “mamma” Gibson, con addosso quel gilet che lui stesso ha brevettato per agganciare lo strumento al suo corpo. È il 1° gennaio 1997 e l’Italia ha perso il cantautore con laelettrica per antonomasia, un genio che ha conquistato tutti e che nel cuore ha coltivato tutte le lezioni di Jimi Hendrix, B.B. King, Chuck Berry e tanti altri mostri sacri del rock e del blues. “Laera la sua ‘bambina’, lui diceva sempre che sarebbe morto con lain mano”, dice la moglie Anna. Nel luogo in cui...

Il 1° gennaio 1997, venticinque anni fa, moriva Ivan Graziani. Tra i suoi brani più amati ricordiamo 'Lugano Addio' (1977)

Ricorre oggi il 25esimo anniversario della scomparsa di. Il cantautore teramano è morto il 1° gennaio 1997, a 51 anni, nella sua casa di Novafeltria, nel riminese. Come ricorda l'agenzia Adnkronos,era 'un artista completo, capace ..., 25 anni dalla scomparsa e il ricordo del suo Abruzzo. "Oggi ricorre il venticinquesimo anniversario della scomparsa di, cantautore e chitarrista teramano, che con le sue ...Pezzi innovativi, collaborazioni, versatilità stilistica: a 25 anni dalla sua scomparsa, Ivan Graziani resta un artista indimenticabile.Il primo gennaio del 1997 moriva , a soli 51 anni, Ivan Graziani nella sua casa di Novafeltria, nel riminese - tra Emilia, Romagna, Marche e (non lontano dal suo) Abruzzo. Per tutti è il cantautore co ...