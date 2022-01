“It’s sport time”: a Latina il convegno per il rilancio del territorio (Di sabato 1 gennaio 2022) Latina – Lo sport come perno per il rilancio del territorio. Questa è la tematica del convegno “It’s sport time” che il 7 gennaio (alle 17:00) aprirà, di fatto, il nuovo anno 2022. L’appuntamento è fissato presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo, in piazza del Popolo a Latina. “È il modo per iniziare bene il nuovo anno con la consapevolezza che il nostro territorio possa ripartire tramite lo sport e il turismo sportivo, questo convegno servirà per dare nuovi stimoli agli addetti ai lavori e non solo – chiarisce Matteo Sperduti, il direttore generale dell’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo – il tema della discussione è quello che realmente lo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– Locome perno per ildel territorio. Questa è la tematica del” che il 7 gennaio (alle 17:00) aprirà, di fatto, il nuovo anno 2022. L’appuntamento è fissato presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo, in piazza del Popolo a. “È il modo per iniziare bene il nuovo anno con la consapevolezza che il nostro territorio possa ripartire tramite loe il turismoivo, questoservirà per dare nuovi stimoli agli addetti ai lavori e non solo – chiarisce Matteo Sperduti, il direttore generale dell’Osservatorio per loe per il turismoivo – il tema della discussione è quello che realmente lo ...

