Italia, il cantante malato di covid e il disperato appello: “Sto molto male, pregate per me” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il popolare cantautore e parodista napoletano Luca Sepe è stato ricoverato oggi per covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene". Il post, pubblicato poco dopo le 14 di oggi, 1 gennaio, ha raccolto in poco tempo oltre mille messaggi, tra chi si augura che sia uno scherzo (seppur di cattivo gusto) e chi manifesta la propria vicinanza all'artista. Luca Sepe ricoverato per covid: "Sto molto male". Luca Sepe era stato contagiato dal virus durante le festività natalizie, e anche allora aveva usato il social network per comunicarlo ai suoi follower e spiegare i motivi per cui non avrebbe potuto partecipare alla trasmissione in ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 gennaio 2022) Il popolare cantautore e parodista napoletano Luca Sepe è stato ricoverato oggi per. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Stoe sto andando a ricoverarmi – ha scritto –per me. Vi voglio bene". Il post, pubblicato poco dopo le 14 di oggi, 1 gennaio, ha raccolto in poco tempo oltre mille messaggi, tra chi si augura che sia uno scherzo (seppur di cattivo gusto) e chi manifesta la propria vicinanza all'artista. Luca Sepe ricoverato per: "Sto". Luca Sepe era stato contagiato dal virus durante le festività natalizie, e anche allora aveva usato il social network per comunicarlo ai suoi follower e spiegare i motivi per cui non avrebbe potuto partecipare alla trasmissione in ...

