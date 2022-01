Iss: il rischio di ricoveri per gli over80 non vaccinati è di 41 volte maggiore (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di età con più di 80 anni per i non vaccinati (568 per 100mila) è otto volte più alto rispetto ai vaccinati completi da almeno 120 giorni e 41 volte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di età con più di 80 anni per i non(568 per 100mila) è ottopiù alto rispetto aicompleti da almeno 120 giorni e 41...

