Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | arrestati due cinesi

(Di sabato 1 gennaio 2022)del, in carcere due cittadini di origine cinese I Carabinieri del Nucleo ispettorato deldi Firenze e del Comando provinciale, stamane hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura, nei confronti di due cittadini di origine

Advertising

fabriziosbardel : Firenze due cinesi arrestati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per sfruttamento del lavoro e illeci… - GiornaleLORA : Firenze: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in carcere due cittadini di origine cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Intermediazione illecita

e sfruttamento del lavoro sono le accuse rivolte a due imprenditori di origini cinesi arrestati questa mattina a Firenze. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri dell'...I carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Firenze e del Comando provinciale hanno trasferito in carcere due cinesi indagati per sfruttamento del lavoro e, su disposizione del gip di Firenze e richiesta della Procura. I due, titolari di un'impresa di lavorazione di prodotti in pelle, avevano come dipendenti 5 lavoratori ...Lunghe indagini dei carabinieri in un’azienda di pelletteria. I dipendenti venivano sfruttati e pagati la metà di quanto dovuto ...I Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Firenze e del Comando provinciale, stamane hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il tribunale di Firenz ...