Incendio distrugge tre auto dei vigili urbani nel Napoletano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Tredella polizia municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli), nella notte sono andate in fiamme e completamente distrutte. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e polizia di Stato per risalire alle origini dell’che ha avvolto le vetture parcheggiate davanti alla sede della polizia municipale in Slargo Pannella, di fronte al Municipio. Le fiamme hanno anche annerito le mura del palazzo adiacente senza provocare però alcun danno strutturale. Ad accorgersi delle fiamme è stato il custode dello stabile, unico presente nella struttura, che ha subito allertato idel fuoco e lerità. “Se venisse confermata l’origine dolosa dell’accaduto – ha commentato il sindaco Gianluca Del Mastro – è bene che si sappia che Pomigliano non si fa intimidire e non indietreggia ...

Indagini sono in corso da parte di carabinieri e polizia di Stato per risalire alle origini dell'che ha avvolto le vetture parcheggiate davanti alla sede della polizia municipale in Slargo ...REGGIO EMILIA - Vigili del fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio di ieri in via Gattalupa, in città, per spegnere l'che ha danneggiato un'auto in sosta. Sul posto anche la polizia. Si indaga sulle cause.Il sindaco Gianluca Del Mastro: "Pomigliano non si fa intimidire e non indietreggia nella sua azione a favore della legalità".(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Tre auto della polizia municipale di Pomigliano d'Arco (Napoli), nella notte sono andate in fiamme e completamente distrutte. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e p ...