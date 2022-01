In Italia 141.262 nuovi casi Covid e 111 morti. Il tasso di positività sale al 13%

(Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Nuovo record didiin: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, se ne sono registrati 141.262 contro i 144.243 di ieri con un numero di tamponi inferiore al giorno precedente: 1.084.295 tamponi effettuati a fronte di 1.224.025 di ieri con undicheall'13% (ieri era 11,78%). Idi oggi persono 111, 44 in meno di ieri che erano stati 155, per un totale da inizio pandemia di 137.513. Il numero dei ricoveri ordinaria 11.265 (+115 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.297 (+37), con 135 ingressi del giorno (ieri 119). La regione con il maggior numero disi conferma la ...

