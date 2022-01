Il Potente Lassativo Naturale | bastano 50 grammi | scopri a sua efficacia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 gennaio 2022) Per far funzionare correttamente il nostro organismo bisogna bere tanta acqua e avere una corretta alimentazione. Se si soffre di stitichezza, prima di assumere alcuni farmaci, è sempre ottimo assumere delle fibre naturali che possano aiutare a combattere o a prevenire questo fastidioso disturbo della digestione. Un rimedio, e allo stesso tempo goloso per le nostre papille gustative, è la prugna. Le prugne sono un frutto che possono rivelarsi fondamentali nel combattere questo seccante senso di pesantezza e, ovviamente, la flatulenza tipica di chi soffre di stipsi. Come abbiamo detto la prugna è una preziosa alleata. Infatti prima di consultare un medico si può correre ai ripari tentando di creare un succo, o meglio uno sciroppo, fatto in casa che potrà liberare il malcapitato, se sarà costante, da questo malessere. Assumerlo correttamente è molto ...