Il Paradiso delle Signore, spoiler: Marcello e Ludovica nei guai (Di sabato 1 gennaio 2022) Grandi novità si prospettano nel 2022 per Il Paradiso delle Signore, soprattutto per quanto concerne i ritorni eclatanti, come quello di Flavia Brancia, che porterà scompiglio soprattutto nella vita sentimentale della figlia Ludovica. La donna, infatti, non è a conoscenza della storia d'amore che la ragazza ha intrapreso con Marcello Barbieri e, come suggeriscono gli spoiler della fiction daily di Rai 1, il giovane si vedrà costretto ad abbandonare l'appartamento dove vive con Ludovica, tornando a stare da Armando. Tuttavia, a nulla serviranno le precauzioni messe in atto dalla Brancia dal momento che Flavia troverà in casa della figlia una cravatta e la incalzerà immediatamente per scoprire a chi appartenga. Tra le due donne, a questo punto, scoppierà una durissima ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Grandi novità si prospettano nel 2022 per Il, soprattutto per quanto concerne i ritorni eclatanti, come quello di Flavia Brancia, che porterà scompiglio soprattutto nella vita sentimentale della figlia. La donna, infatti, non è a conoscenza della storia d'amore che la ragazza ha intrapreso conBarbieri e, come suggeriscono glidella fiction daily di Rai 1, il giovane si vedrà costretto ad abbandonare l'appartamento dove vive con, tornando a stare da Armando. Tuttavia, a nulla serviranno le precauzioni messe in atto dalla Brancia dal momento che Flavia troverà in casa della figlia una cravatta e la incalzerà immediatamente per scoprire a chi appartenga. Tra le due donne, a questo punto, scoppierà una durissima ...

