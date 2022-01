Advertising

Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - romatoday : Il nuovo decreto con il super green pass per lavorare - PalermoToday : Il nuovo decreto con il super green pass per lavorare -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decreto

Al via libera deldel governo sull'estensione del super green pass e sulle nuove regole per la quarantena, il direttore dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, ...... La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia, dopo l'entrata in vigore dellegge dello ... "In ognuno di noi " continua Nappi " è ferma la consapevolezza che unlockdown metterebbe in ...Per i non vaccinati, continuano a essere in vigore le attuali regole (quarantena di 10 giorni). Il governo ha provveduto a varare un nuovo decreto legge per un’ulteriore stretta. Come si apprende su o ...Con la nuova quarantena "premiato" chi ha ricevuto la terza dose del vaccino. Esteso il Super Green Pass, ma non a tutti i lavoratori ...