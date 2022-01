Il nuovo anno di Rai 1 si apre con Danza con me: tutti gli ospiti di Roberto Bolle (Di sabato 1 gennaio 2022) Una tradizione che si rinnova, una serata attesissima per il pubblico che ama la Danza e il grande spettacolo! Per il nuovo anno di Rai1 torna il grande show della Danza di Roberto Bolle e del suo “Danza con me”, in onda oggi 1 gennaio in prima serata. Una serata assolutamente da non perdere. Anche questa quinta edizione ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della Danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di rito propiziatorio per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Una tradizione che si rinnova, una serata attesissima per il pubblico che ama lae il grande spettacolo! Per ildi Rai1 torna il grande show delladie del suo “con me”, in onda oggi 1 gennaio in prima serata. Una serata assolutamente da non perdere. Anche questa quinta edizione ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, dellae della cultura, della letteratura e della televisione stessa.uniti in quello che ormai è diventato una sorta di rito propiziatorio per ...

