Il Mondo è Nostro di Tiziano Ferro | il nuovo album nel 2022

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ildiesce nel. L’artista annuncia oggi ildisco di inediti e la data di uscita, nel mese di novembre. Arriverà l’11 novembreilprogetto discografico che anticipa la tournée attesa per il 2023 negli stadi. Il cantautore, che ha appena festeggiato 20 anni di carriera, ha voluto condividere prima di tutto con i suoi fan la data di uscita e il titolo del suo prossimo disco di inediti: l’11 – 11 –uscirà infatti Il(Virgin Records/Universal Music Italia). L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal

... ha voluto condividere prima di tutto con i suoi fan la data di uscita e il titolo del suo prossimo disco di inediti: l'11 - 11 - 2022 uscirà 'Il Mondo è Nostro' (Virgin Records/Universal Music Italia). Il Mondo è Nostro di Tiziano Ferro esce nel 2022. L'artista annuncia oggi il nuovo disco di inediti e la data di uscita, nel mese di novembre. Arriverà l'11 novembre 2022 il nuovo progetto