Il messaggio di Zaki per il nuovo anno | ' Non posso dimenticare coloro che non sono ancora tra le loro famiglie'

(Di sabato 1 gennaio 2022) libero manelle 'grinfie' di al - Sisi, non può lasciare l'Egitto ed è in attesa del processo, perché in quel paese osare chiedere più protezione per i cristiani è un grave reato da punire ...

Advertising

nomeutenterosso : RT @globalistIT: - de_gianni : RT @ItaloBalbo11: MESSAGGIO 'urbi et orbi' DI ZAKI << auguro a tutti di essere a casa con i propri cari,il mio pensiero va a quanti sono p… - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ItaloBalbo11 : MESSAGGIO 'urbi et orbi' DI ZAKI << auguro a tutti di essere a casa con i propri cari,il mio pensiero va a quanti… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Zaki

, sorridente in una foto insieme alla fidanzata, ha passato con la sua famiglia e i suoi amici circa 17 giorni dell'anno prima che finisse: 'Sono stato molto grato per il vostro amore, sostegno e ...... 'Grazie Italia, torno presto', è stato ilche ha indirizzato al nostro Paese. Resta tuttavia un grande ma nella vicenda: Patrickè uscito dal carcere ma non è ancora stato assolto, la ...Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato scarcerato a inizio dicembre dopo quasi due anni di prigione, ma che è ancora sotto processo in Egitto ...“Sono molto grato per il vostro amore, sostegno e messaggi a cui non sono ancora stato in grado di rispondere a tutti”. Amnesty: “È un vero difensore dei diritti umani” Vai alla Fonte della Notizia: Z ...