Il Manchester City in rimonta sull' Arsenal | il Chelsea è a - 11

Advertising

SkySport : ?? ARSENAL-MANCHESTER CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Saka (31') ? rig. #Mahrez (57') ? #Rodri (90+3') ?… - CarolRadull : 90+3 Rodri scores Arsenal 1 - 2 Manchester City #TheGamePlan #ARSMCI - zazoomblog : Calcio: Rodri al 92 Manchester City batte anche Arsenal - #Calcio: #Rodri #Manchester #batte - CalcioNews24 : Il #ManchesterCity fa sua la sfida contro l'#Arsenal ?? - _carrasc0 : RT @WFTV16: Goal Rodri!!! #ARSMCI Arsenal 1-2 Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

ASCOLTA La sfida fra Arsenal eha visto la vittoria della squadra di Guardiola allo scadere con la rete di Rodri Ilfa sua la sfida contro l'Arsenal. Il 2022 della Premier League si apre con i botti, ...Nell'attesa del Chelsea, domani pomeriggio in campo a Stamford Bridge contro il Liverpool (ore 17,30), ilallunga in classifica di Premier League, vincendo nella 21/a giornata sul campo dell'Arsenal per 2 - 1. Il successo per la squadra di Pep Guardiola è arrivato in rimonta, dopo che i '...Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Il Manchester City, nella 21esima giornata della Premier League, batte 2 a 1 l'Arsenal a Londra. Ad aprire le marcature ...(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Nell’attesa del Chelsea, domani pomeriggio in campo a Stamford Bridge contro il Liverpool (ore 17,30), il Manchester City allunga in classifica di Premier League, vincendo nell ...