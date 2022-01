Il gip respinge l’istanza di scarcerazione, Roberto Fiore “pronto al sacrificio” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il gip respinge l’istanza di scarcerazione per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, per motivi di salute per i rischi legati ai casi Covid nel carcere di Poggioreale. Dure le reazioni del detenuto che si è detto pronto al sacrificio. Fiore si trova nel carcere di Poggioreale a causa dell’assalto alla sede della Cgil dello scorso 9 ottobre durante la manifestazione contro il Green pass a Roma. “Condannato a morte in un processo politico che ha ripudiato il diritto”, scrive il legale di Fiore, Nicola Trisciuoglio, su Facebook. “Poggioreale è un inferno e si hanno fondati motivi di ritenere che il virus si stia diffondendo a macchia d’olio. Niente riti alternativi, né per lui né per Giuliano Castellino e Luigi Aronica o Salvatore ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il gipdiper il leader di Forza Nuova,, per motivi di salute per i rischi legati ai casi Covid nel carcere di Poggioreale. Dure le reazioni del detenuto che si è dettoalsi trova nel carcere di Poggioreale a causa dell’assalto alla sede della Cgil dello scorso 9 ottobre durante la manifestazione contro il Green pass a Roma. “Condannato a morte in un processo politico che ha ripudiato il diritto”, scrive il legale di, Nicola Trisciuoglio, su Facebook. “Poggioreale è un inferno e si hanno fondati motivi di ritenere che il virus si stia diffondendo a macchia d’olio. Niente riti alternativi, né per lui né per Giuliano Castellino e Luigi Aronica o Salvatore ...

