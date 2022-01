Il Fatto dei bambini – La giornata mondiale della pace: ecco la sua storia e la sua funzione (Di sabato 1 gennaio 2022) Leggere un quotidiano è un diritto per chi non chiude gli occhi. Scrivere un giornale che tutti possano capire è un dovere di chi fa il nostro mestiere. “Il Fatto dei bambini” nasce dalla volontà di donare ai ragazzi la possibilità di conoscere i fatti in maniera semplice e dal desiderio di offrire ai docenti e ai genitori uno strumento per parlare ai bambini di ciò che riguarda anche loro. Mentre festeggiamo Capodanno ci sono in corso più di 21 guerre “ad alta intensità” nel mondo. Uomini, donne, bambini, vecchi che hanno perso la casa, il lavoro, qualche parente. Basta accendere la TV o fare un “giro” in Internet per scoprire che in Africa ma anche in America del Sud o in altre parti del pianeta sono in atto dei conflitti che ogni anno causano migliaia di morti di ogni età. Ogni anno la Chiesa cattolica, il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Leggere un quotidiano è un diritto per chi non chiude gli occhi. Scrivere un giornale che tutti possano capire è un dovere di chi fa il nostro mestiere. “Ildei” nasce dalla volontà di donare ai ragazzi la possibilità di conoscere i fatti in maniera semplice e dal desiderio di offrire ai docenti e ai genitori uno strumento per parlare aidi ciò che riguarda anche loro. Mentre festeggiamo Capodanno ci sono in corso più di 21 guerre “ad alta intensità” nel mondo. Uomini, donne,, vecchi che hanno perso la casa, il lavoro, qualche parente. Basta accendere la TV o fare un “giro” in Internet per scoprire che in Africa ma anche in America del Sud o in altre parti del pianeta sono in atto dei conflitti che ogni anno causano migliaia di morti di ogni età. Ogni anno la Chiesa cattolica, il primo ...

