Il famoso conduttore televisivo positivo al Covid-19 insieme alla moglie: triste annuncio (Di sabato 1 gennaio 2022) Il famoso conduttore televisivo è risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie: il triste annuncio è stato pubblicato sui social La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il presentatore si trovava in vacanza insieme alla moglie quando è giunta la cattiva notizia. Entrambi positivi e lei è anche incinta. Ore di preoccupazione per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilè risultatoal-19: ilè stato pubblicato sui social La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il presentatore si trovava in vacanzaquando è giunta la cattiva notizia. Entrambi positivi e lei è anche incinta. Ore di preoccupazione per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CGzibordi : @istsupsan le persone di 40 anni come il famoso conduttore di orchestra Hammond che fanno la 3 dose e poi muoiono… - Dov_EL : RT @CGzibordi: famoso conduttore di orchestra inglese, Tom Hammond, 'muore improvvisamente' a 43 anni 1 settimana dopo che aveva scritto s… - GPTurchi : RT @CGzibordi: famoso conduttore di orchestra inglese, Tom Hammond, 'muore improvvisamente' a 43 anni 1 settimana dopo che aveva scritto s… - CGzibordi : famoso conduttore di orchestra inglese, Tom Hammond, 'muore improvvisamente' a 43 anni 1 settimana dopo che aveva… - sircertaldismo : Oggi iniziamo un thread che durerà per tutto il 2022, per ogni giorno dell'anno metteremo la foto di un personaggio… -