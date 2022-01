Il City ribalta l'Arsenal: Rodri al 93' regala il successo a Guardiola (Di sabato 1 gennaio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Quattro vittorie consecutive per l' Arsenal, dieci per il City : il nuovo anno in Premier si apre con il big match del 21° turno tra Arteta (assente per covid) e Guardiola. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Quattro vittorie consecutive per l', dieci per il: il nuovo anno in Premier si apre con il big match del 21° turno tra Arteta (assente per covid) e. ...

Ultime Notizie dalla rete : City ribalta Il City passa al 93': Rodri ribalta l'Arsenal, festa per Guardiola LONDRA (Inghilterra) - Il nuovo anno di Premier League si pare con il big match del 21° turno tra Arsenal e Manchester City. Quattro vittorie consecutive per i Gunners, dieci per i Citizens, il nuovo anno in Premier si apre con il duello tra allievo e maestro, tra Arteta (assente per covid) e Guardiola. Dopo un ...

Il City ribalta l'Arsenal: Rodri al 93' regala il successo a Guardiola Arsenal - City, tabellino e statistiche Premier, la classifica

