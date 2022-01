Il capodanno più caldo del secolo sta per lasciare il posto al freddo (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Quello del 2022 è il capodanno più caldo degli ultimi cento anni, ma le cose stanno per rimettersi a posto. Un robusto campo di alta pressione, ben esteso e consolidato in tutta l'Italia ha portato una staticità atmosferica favorevole, oltre che all'accumulo degli inquinanti, anche alla formazione di molte nebbie o nubi basse localmente persistenti. La nuvolosità bassa nel corso della giornata del 2 gennaio diverrà via via più importante anche nel settore tirrenico. Mentre nelle aree nebbiose le temperature diurne rimangono contenute per lo scarso soleggiamento, altrove sono evidenti gli effetti della massa d'aria molto mite associata all'anticiclone, responsabile di temperature eccezionalmente alte in montagna, con scarti anche ben oltre i 10 gradi rispetto alle medie stagionali. All'inizio della nuova settimana l'alta ... Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Quello del 2022 è ilpiùdegli ultimi cento anni, ma le cose stanno per rimettersi a. Un robusto campo di alta pressione, ben esteso e consolidato in tutta l'Italia ha portato una staticità atmosferica favorevole, oltre che all'accumulo degli inquinanti, anche alla formazione di molte nebbie o nubi basse localmente persistenti. La nuvolosità bassa nel corso della giornata del 2 gennaio diverrà via via più importante anche nel settore tirrenico. Mentre nelle aree nebbiose le temperature diurne rimangono contenute per lo scarso soleggiamento, altrove sono evidenti gli effetti della massa d'aria molto mite associata all'anticiclone, responsabile di temperature eccezionalmente alte in montagna, con scarti anche ben oltre i 10 gradi rispetto alle medie stagionali. All'inizio della nuova settimana l'alta ...

Ultime Notizie dalla rete : capodanno più Botti e festeggiamenti di Capodanno: quanti feriti, il bollettino È quindi di quattordici feriti , al momento, il bilancio complessivo di Capodanno in Campania . L'incidente più grave però è avvenuto in provincia di Napoli dove un uomo di 47 anni, originario di ...

Arezzo, rave party sull'Alpe di Poti nella notte di Capodanno. Ferito un passante ... decine e decine di ragazzi si sono riversati in zona per f esteggiare il Capodanno mettendo in ...dei social media dove si sono organizzati per il party abusivo e abbiamo evitato che confluissero più ...

