Il bollettino covid di oggi 1 gennaio 2022 | più di 12mila nuovi contagi nel Lazio e in Emilia-Romagna

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ildisabato 1. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati sucasi, decessi e ospedalizzati. Il virus continua a correre: ieri 144.243...

Advertising

GiovaQuez : ?Bollettino di oggi: • 126.888 contagiati • 156 morti • 22.246 guariti +41 terapie intensive | +288 ricoveri 1.1… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornament… - Adnkronos : #Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 gennaio. - MBPellegrini : RT @muntzer_thomas: @marcoajelli Spett.le Dott. Ajelli, Può spiegare perché nell'ultimo bollettino @istsupsan Covid-19 sono cambiati gl… - anteprima24 : ** #Covid, il #Bollettino del primo dell'anno: deceduti due sanniti al 'San Pio' ** -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino covid

del primo gennaio 2022 Sommario Cosa dice il decreto La circolare del ministero Cosa dice il decreto Nell'articolo 2 si inserisce il comma "7 - bis" che riflette l'interpretazione ...Sono 3.000 i nuovi casi positivi alin Puglia su 67.636 test eseguiti: il tasso di positività è stabile al 4,44%. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Sono 27.367 le persone attualmente positive, 278 sono ricoverate in ...Per evitare che il vaccino anti Covid circolasse nel corpo si è stretto intorno al braccio un laccio emostatico per 24 ore. Quando il dolore è diventato troppo, ...Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.401 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.825 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 19,41%. Sono inoltre 17.561 i ...