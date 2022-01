Il bel gesto di Mourino: ecco con chi ha passato parte dell'ultimo giorno del 2021 (Di sabato 1 gennaio 2022) Chi ha scelto la famiglia, chi la compagnia degli amici e chi, come José Mourinho , ha voluto trascorrere il giorno che chiude l'anno in modo diverso, al fianco di chi ha bisogno . Lo "Special One", ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Chi ha scelto la famiglia, chi la compagnia degli amici e chi, come José Mourinho , ha voluto trascorrere ilche chiude l'anno in modo diverso, al fianco di chi ha bisogno . Lo "Special One", ...

Advertising

clirema : RT @Stefy96842301: Gli stessi che si sono vaccinati per senso civico , oggi sono in strada nonostante la positività ?? Bel gesto d’amore ?? - RZALLONE : @Marty_Loca80 Ho visto, gran bel gesto - cicciagatta : RT @Stefy96842301: Gli stessi che si sono vaccinati per senso civico , oggi sono in strada nonostante la positività ?? Bel gesto d’amore ?? - soloio0509 : RT @Stefy96842301: Gli stessi che si sono vaccinati per senso civico , oggi sono in strada nonostante la positività ?? Bel gesto d’amore ?? - RItaliano3 : RT @Stefy96842301: Gli stessi che si sono vaccinati per senso civico , oggi sono in strada nonostante la positività ?? Bel gesto d’amore ?? -