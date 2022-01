Il 2021 non ha risolto le grane del mondo? Tranquilli! Ci penserà il 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 non è stato di parola: non s’è portato via la pandemia e nessuna delle altre grane che affliggono il mondo, conflitti, carestie, povertà, migrazioni, egoismi nazionali e individuali. Tranquilli!, ci pensa il 2022, che, come tutti gli anni, parte con i propositi migliori. Lato pandemia, smetteremo di contare le ondate e impareremo a convivere con il virus; e scopriremo che alcune delle minacce che gravano sulla pace, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’annessione di Taiwan da parte della Cina sono solo spauracchi agitati da Mosca e Pechino e ingigantiti dall’Occidente, per alimentare situazioni di tensione internazionale che sono un comodo paravento dietro cui nascondere le beghe interne con cui tutti i leader, democratici o autoritari che siano, devono confrontarsi. Solo su un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilnon è stato di parola: non s’è portato via la pandemia e nessuna delle altreche affliggono il, conflitti, carestie, povertà, migrazioni, egoismi nazionali e individuali., ci pensa il, che, come tutti gli anni, parte con i propositi migliori. Lato pandemia, smetteremo di contare le ondate e impareremo a convivere con il virus; e scopriremo che alcune delle minacce che gravano sulla pace, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’annessione di Taiwan da parte della Cina sono solo spauracchi agitati da Mosca e Pechino e ingigantiti dall’Occidente, per alimentare situazioni di tensione internazionale che sono un comodo paravento dietro cui nascondere le beghe interne con cui tutti i leader, democratici o autoritari che siano, devono confrontarsi. Solo su un ...

Advertising

andreapurgatori : No, non sono fascisti… - petergomezblog : Covid, il professor Garattini: “Nuove regole? Scelte politiche, non scientifiche. Mi aspettavo più severità. A volt… - petergomezblog : In Europa lo smart working è un’arma per rallentare #Omicron, la pubblica amministrazione italiana lo snobba: mentr… - ilfattoblog : Il 2021 non ha risolto le grane del mondo? Tranquilli! Ci penserà il 2022 - CandottoSimone : 2020 : è andato una merda 2021 : è andato una merda 2022 : non c'è due senza tre -