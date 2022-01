Il 2021 anno d’oro dello sport italiano: oltre 100 medaglie. E’ stata l’atletica leggera la disciplina da record (Di sabato 1 gennaio 2022) L’estate del 2021 sarà ricordata negli annali della storia sportiva italiana. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo (2020) hanno portato all’Italia oltre 100 medaglie. Dopo le 40 medaglie centrate alle Olimpiadi, sono arrivate le 69 medaglie alle Paralimpiadi stabilendo così un altro storico record. E’ stato infatti superato il muro delle 100 medaglie conquistate nella stessa edizione tra Giochi Olimpici e Paralimpici. Gli Europei di calcio sono stati il prologo, la spinta e l’incitamento per i tanti atleti azzurri impegnati ai Giochi nipponici. In una Tokyo blindata per la pandemia di covid gli atleti italiani hanno saputo dare il massimo in tutti gli sport e in tutte le categorie. Tokyo 2020 è il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) L’estate delsarà ricordata negli annali della storiaiva italiana. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo (2020) hportato all’Italia100. Dopo le 40centrate alle Olimpiadi, sono arrivate le 69alle Paralimpiadi stabilendo così un altro storico. E’ stato infatti superato il muro delle 100conquistate nella stessa edizione tra Giochi Olimpici e Paralimpici. Gli Europei di calcio sono stati il prologo, la spinta e l’incitamento per i tanti atleti azzurri impegnati ai Giochi nipponici. In una Tokyo blindata per la pandemia di covid gli atleti italiani hsaputo dare il massimo in tutti glie in tutte le categorie. Tokyo 2020 è il ...

Advertising

locamanuel73 : Ogni inizio di un nuovo anno ci si augura di realizzare dei sogni; Il 2021 per me è stato questo . I sogni sono fat… - matteorenzi : Il 2021 è stato un anno politicamente bellissimo. Ora tocca al 2022. Ma prima della politica, c’è la vita. E allora… - gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - andreacauti : RT @EugenioCardi: Un anno politicamente bellissimo? Il 2021? Proprio no. ?? Un anno pessimo da ogni punto di vista. Ma d'altra parte si sa,… - ramses09975976 : RT @Darioantares1: L uomo dell Anno 2021 è Lui... Giuseppe De Donno ?? -