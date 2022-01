“I dati Covid sui bambini manipolati per spaventare i genitori”: l’ammissione del commissario della Salute (Video) (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 dic — l commissario per la Salute di New York Mary Bassett ha ammesso di aver intenzionalmente presentato in maniera fuorviante le cifre sui ricoveri per Covid dei bambini. Questo per diffondere allarmismo sul virus, allo scopo di terrorizzare i genitori e convincerli a vaccinare i figli. «Volevamo far passare l’idea che tra i bambini stava esplodendo un’epidemia di infezioni. I numeri che avevamo diffuso erano contenuti, erano basati su 50 ricoveri. Ora sono qualcuno di più, ma rimangono numeri contenuti. Lo abbiamo fatto per spingere i pediatri e le famiglie a vaccinare i bambini», ha specificato la Basset nel corso di una conferenza stampa avvenuta lo scorso 27 dicembre. I numeri sui bambini presentati in maniera fuorviante per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 dic — lper ladi New York Mary Bassett ha ammesso di aver intenzionalmente presentato in maniera fuorviante le cifre sui ricoveri perdei. Questo per diffondere allarmismo sul virus, allo scopo di terrorizzare ie convincerli a vaccinare i figli. «Volevamo far passare l’idea che tra istava esplodendo un’epidemia di infezioni. I numeri che avevamo diffuso erano contenuti, erano basati su 50 ricoveri. Ora sono qualcuno di più, ma rimangono numeri contenuti. Lo abbiamo fatto per spingere i pediatri e le famiglie a vaccinare i», ha specificato la Basset nel corso di una conferenza stampa avvenuta lo scorso 27 dicembre. I numeri suipresentati in maniera fuorviante per ...

