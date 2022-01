I Cugini di Campagna provano a imitare i Maneskin, la cover a sorpresa di «Zitti e Buoni» – Il video (Di sabato 1 gennaio 2022) «Ma “siete voi fuori di testa”! Non si può fare! La signora in platea ci rimane male! Mia madre a casa ci rimane male! Questa non è la vostra canzone. Le signore si aspettavano le canzoni dei Cugini di Campagna. Queste appartengono ai Maneskin, e hanno conquistato il mondo, però voi avete conquistato tutti con Anima Mia!». Durante il Capodanno di Rai 1, Amadeus ha fatto irruzione sul palco, fermando l’esibizione dei Cugini di Campagna che, in apertura del loro set, si sono esibiti in una “parodia” di Zitti e Buoni dei Maneskin. Ovviamente si è trattato di una gag per tentare di smorzare i toni dopo le accuse lanciate dai Cugini di Campagna contro i Maneskin, “rei” di aver “copiato” il loro ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) «Ma “siete voi fuori di testa”! Non si può fare! La signora in platea ci rimane male! Mia madre a casa ci rimane male! Questa non è la vostra canzone. Le signore si aspettavano le canzoni deidi. Queste appartengono ai, e hanno conquistato il mondo, però voi avete conquistato tutti con Anima Mia!». Durante il Capodanno di Rai 1, Amadeus ha fatto irruzione sul palco, fermando l’esibizione deidiche, in apertura del loro set, si sono esibiti in una “parodia” didei. Ovviamente si è trattato di una gag per tentare di smorzare i toni dopo le accuse lanciate daidicontro i, “rei” di aver “copiato” il loro ...

