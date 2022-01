Highlights e gol Watford-Tottenham 0-1 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 1 gennaio 2022) Vittoria in extremis per ildi Antonio Conte contro ildi Claudio Ranieri. Una gara davvero molto corretta, che ha visto un solo calciatore ammonito: Oliver Skipp al minuto 61?. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Arsenal-Manchester City: video, gol e highlights: La squadra di Guardiola passa di rimonta all'Emirates grazie a un… - sportli26181512 : Manchester United-Burnley 3-1: video, gol e highlights: Sesto risultato utile consecutivo per i Red Devils: bastano… - sportli26181512 : Brentford-Manchester City 0-1: video, gol e highlights: Non si ferma la squadra di Guardiola che infila dieci vitto… - sportli26181512 : Chelsea-Brighton 1-1: video, gol e highlights: I blues passano con l'ex Inter tornato titolare due mesi dopo l'ulti… - DbossVinay1 : RT @sportli26181512: Leicester-Liverpool 1-0: video, gol e highlights: I Reds di Klopp cadono a Leicester: nel primo tempo Salah si procura… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il Manchester City supera 2 - 1 l'Arsenal grazie ad unal 92' di Rodri. Guarda glidel matchIl video con glie idi Arsenal - Manchester City 1 - 2 , match valido per la ventunesima giornata di Premier League 2021/2022. Vantaggio dei padroni di casa con Saka, c'è anche un sospetto rigore non ...Vittoria in extremis per il Tottenham di Antonio Conte contro il Watford di Claudio Ranieri. Una gara davvero molto corretta, che ha visto un solo calciatore ammonito.Arsenal - Manchester City 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventunesima giornata di Premier League 2021/22.