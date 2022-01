Harry Potter, Daniel Radcliffe ricorda: "Ci chiesero di non cambiare look fino alla fine della saga" (Di sabato 1 gennaio 2022) Essere Harry Potter ha i suoi privilegi... Ma anche i suoi svantaggi, come il non poter cambiare look fino al termine della saga cinematografica, come ricorda Daniel Radcliffe. Harry Potter torna sui nostri schermi grazie alla reunion prodotta per HBO Max, ma Daniel Radcliffe ancora si pente di alcuni discutibili look del passato, legati proprio al maghetto con gli occhiali... Su Sky e NOW il 1 gennaio arriva "Harry Potter 20th Anniversary:??Return to Hogwarts", la speciale reunion prodotta da HBO Max per celebrare i 20 anni dall'uscita di Harry Potter ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Essereha i suoi privilegi... Ma anche i suoi svantaggi, come il non poteral terminecinematografica, cometorna sui nostri schermi graziereunion prodotta per HBO Max, maancora si pente di alcuni discutibilidel passato, legati proprio al maghetto con gli occhiali... Su Sky e NOW il 1 gennaio arriva "20th Anniversary:??Return to Hogwarts", la speciale reunion prodotta da HBO Max per celebrare i 20 anni dall'uscita di...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - iitsnotgreee : RT @iitsnotgreee: ??PER FAVORE AIUTATEMI, DOVE POSSO VEDERE LA REUNION DI HARRY POTTER GRATUITAMENTE??? - DLIBYH_ST4N : Qualcuno mi spieghi come vedere la reunion di Harry Potter in streaming - zaynshappiness : RT @starkxsos: aspettando che qualche sito streaming carichi la reunion di harry potter perché sono povera e non ho sky #HarryPotter20thAnn… - proudlovatjc : Aspetto di guardare #Ciao2021 più della reunion di Harry Potter -