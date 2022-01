Haaland lo confessa | “L’anno prossimo giocherò qui!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 1 gennaio 2022) Erlingsarà il pezzo più pregiato del calciomercato estivo, ed il giorno dell’addio al Borussia Dortmund sembra essere sempre più vicino. Come riporta As, il bomber norvegese, in vacanza a Marbella, ha lasciato intendere quale sarà la sua prossima squadra: “qui, in Spagna” ha detto rispondendo ad alcuni tifosi. ErlingL’unico club spagnolo in grado di pagare la cifra del cartellino diè il Real Madrid. Ma il diamante norvegese non sarebbe l’unico in direzione Santiago Bernabeu: anche Kylian Mbappe, in scadenza di contratto, è nell’orbita blancos da molto tempo. La possibilità di vedere i due migliori talenti di oggi nella stessa squadra esiste, staremo a vedere se riuscirà a concretizzarsi. Simone Borghi