(Di sabato 1 gennaio 2022) Vi ricordate quando Eva Henger ha smascherato Francesco Monte all’Isola dei Famosi? “Halanel programma…”, ha tuonato (diventando un meme). In queste ore pare cheabbia fatto la stessa cosa nella Casa delsi èunaalsi sarebbe fatto una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Ha portato la troca dentro la trasmissione…”: Barù si è fumato una canna al Grande Fratello Vip? - pas_ta_fete : @bagnotrash Ed è subito: IL SIGNORINO DOVREBBE ESSERE SQUALIFICATO PERCHÈ HA PORTATO LA TROCA DENTRO ALLA TRASMISSIONE - itsmc17 : RT @xcinefilax: In che senso Barù ha portato la troca datemi le prove lo facciamo vincitore subito #gfvip - MinakoainoStan : RT @xcinefilax: In che senso Barù ha portato la troca datemi le prove lo facciamo vincitore subito #gfvip - trash_guyy : Bau ha portato la troca nella trasmissione #gfvip -

