GUIDA TV 1 GENNAIO 2022: IL PRIMO DELL'ANNO TRA BOLLE, BOLDI E MAMMA HO PERSO L'AEREO (Di sabato 1 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25Roberto BOLLE: Danza con MeIntrattenimento 21:05S.W.A.T. 1°TvSerie Tv 20:30C'era una volta in AmericaFilm 21:25Vi presento Joe BlackFilm 21:40Un Natale al SudFilm 21:20MAMMA, ho PERSO L'AEREOFilm 21:30Miss PotterFilm 21:30GodzillaFilm 21:40Leonardo: Il Genio che immaginò il FuturoDocumentario https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2022/01/InShot 20220101 115916854.mp4 TOTOPICCO "L'ANNO CHE VERRÀ"– 50% BEPPE/MITIKO – 9 PUNTI – 50 – 0.00TOMMY – 7 PUNTI – 49 – 1.00NINO – 5 PUNTI – 48 – 2.00 NOTE: Attualmente, in assenza del dato del "Totopicco Capodanno in Musica", ...

