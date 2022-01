Green pass e Draghi, Jacobs e il ritorno dei talebani a Kabul: ecco le notizie e i personaggi votati dai lettori di Tgcom24 (Di sabato 1 gennaio 2022) personaggio - Il nuovo premier italiano è il personaggio più votato quest'anno dai lettori di Tgcom24: vince alla grande infatti Mario Draghi, che conquista il 36% dei voti. In seconda posizione c'è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022)o - Il nuovo premier italiano è ilo più votato quest'anno daidi: vince alla grande infatti Mario, che conquista il 36% dei voti. In seconda posizione c'è ...

Advertising

borghi_claudio : La faccio semplice e poi spengo il telefono. Il green pass doveva servire a contenere i contagi. Se prendo misure E… - borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - markorusso69 : RT @Giovann91620348: ' Lockdown ' in Romania, la gente festeggia il Capodanno in piazza e noi dobbiamo avere il Super Green Pass. https://t… - DesteDanilo : RT @giulianol: Siamo arrivati a CENTOQUARANTAQUATTROMILA positivi (7 volte il numero di un anno fa) dopo sei mesi di green pass e l'80% di… -