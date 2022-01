Green pass e Draghi, Jacobs e il ritorno dei talebani a Kabul: ecco le notizie e i personaggi votati dai lettori di Tgcom24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Parola – Green pass vince la grande la sfida della “parola dell’anno 2021” con il 59% delle preferenze tra i nostri lettori. Al secondo posto c’è il binomio “No vax – Vax” che arriva al 18%, mentre al terzo posto compare un’altra parola chiave in tempi di pandemia, il “tampone”, al 9%. Le “varianti Delta/Omicron” toccano il 3%, come anche “booster” e “bollette”, sulla scia dei mega-rincari annunciati per il 2022. Chiudono la lista il ddl Zan e il Pnrr, entrambi al 2%. personaggio – Il nuovo primo ministro è il personaggio più votato dai lettori di Tgcom24: la spunta alla grande infatti Mario Draghi, che conquista il 36% dei consensi. In seconda posizione c’è Marcell Jacobs, il centometrista che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022) Parola –vince la grande la sfida della “parola dell’anno 2021” con il 59% delle preferenze tra i nostri. Al secondo posto c’è il binomio “No vax – Vax” che arriva al 18%, mentre al terzo posto compare un’altra parola chiave in tempi di pandemia, il “tampone”, al 9%. Le “varianti Delta/Omicron” toccano il 3%, come anche “booster” e “bollette”, sulla scia dei mega-rincari annunciati per il 2022. Chiudono la lista il ddl Zan e il Pnrr, entrambi al 2%.o – Il nuovo primo ministro è ilo più votato daidi: la spunta alla grande infatti Mario, che conquista il 36% dei consensi. In seconda posizione c’è Marcell, il centometrista che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la ...

Advertising

borghi_claudio : La faccio semplice e poi spengo il telefono. Il green pass doveva servire a contenere i contagi. Se prendo misure E… - borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - PattyRossy70 : RT @LucioMalan: 'Il governo Draghi non ha certo brillato: il green pass non ha funzionato, l'economia è in difficoltà, centinaia di migliai… - Franz38748778 : @SaltoBz E dove sono i controlli. Dove` Kompatscher con le sue misure più restrittive rispetto a quelle naziona… -