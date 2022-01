Grande Fratello Vip, tanti concorrenti stanno male. Tampone a tappeto per tutti: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip, sono ogni giorni di più i concorrenti malati, che mostrano sintomi febbrili e di raffreddore, al punto da essersi dovuti sottoporre più volte ai tamponi. Ma cosa starà mai succedendo nella casa più spiata d’Italia? GF Vip: sempre più i concorrenti malati. Andiamo con ordine: nella casa del GF Vip, Alessandro Basciano è l’ultimo concorrente in ordine di tempo ad aver accusato sintomi febbrili o comunque di una qualche malattia. Prima di lui, anche Gianmaria Antinolfi aveva accusato della febbre e del mal di stomaco e, prima ancora, anche Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore, anche Federica Calemme ha rivelato di non sentirsi troppo bene, facendo preoccupare non poco i fan del reality show, parlando di mal di gola e febbre. Grande ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip, sono ogni giorni di più imalati, che mostrano sintomi febbrili e di raffreddore, al punto da essersi dovuti sottoporre più volte ai tamponi. Mastarà mainella casa più spiata d’Italia? GF Vip: sempre più imalati. Andiamo con ordine: nella casa del GF Vip, Alessandro Basciano è l’ultimo concorrente in ordine di tempo ad aver accusato sintomi febbrili o comunque di una qualche malattia. Prima di lui, anche Gianmaria Antinolfi aveva accusato della febbre e del mal di stomaco e, prima ancora, anche Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore, anche Federica Calemme ha rivelato di non sentirsi troppo bene, facendo preoccupare non poco i fan del reality show, parlando di mal di gola e febbre....

