Grande Fratello Vip, Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli: “Omofobia interiorizzata. Se ci fosse stato un uomo al posto suo…” (Di sabato 1 gennaio 2022) Eva Grimaldi si trova dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E sua moglie, Imma Battaglia, la segue attentamente in tv. A Casa Chi (lo speciale web dedicato al reality) ha detto: “All’inizio ho visto Eva in difficoltà, adesso comincia a star bene e a divertirsi. Piano piano sta venendo fuori la Eva simpatica che è una fortuna per tutti avere in casa”. Poi ancora un commento su una lite tra Ricciarelli e Grimaldi avvenuta qualche giorno fa: “Eva era rimasta ferita. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non, anche il tono. Il Grande Fratello è trash e volgare, ma se un uomo fosse stato al posto della Ricciarelli e avesse utilizzato questo tipo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Eva Grimaldi si trova dentro la Casa delVip. E sua moglie,, la segue attentamente in tv. A Casa Chi (lo speciale web dedicato al reality) ha detto: “All’inizio ho visto Eva in difficoltà, adesso comincia a star bene e a divertirsi. Piano piano sta venendo fuori la Eva simpatica che è una fortuna per tutti avere in casa”. Poi ancora un commento su una lite trae Grimaldi avvenuta qualche giorno fa: “Eva era rimasta ferita. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non, anche il tono. Ilè trash e volgare, ma se unaldellae avesse utilizzato questo tipo di ...

