Gli incendi piegano il Colorado: migliaia di sfollati (Di sabato 1 gennaio 2022) Gli incendi stanno devastando il Colorado, complici i venti che hanno raggiunto anche i 169 Km all'ora, complice la siccità a causa del disboscamento, migliaia di persone sono state sfollate. (Photo by Marc Piscotty/Getty Images)I roghi stanno devastando il Colorado, dove la siccità ha raggiunto livelli da record e il vento soffia a più di 160 chilometri orari. incendi che nella loro ira stanno distruggendo casa dopo casa, al momento più di 500 abitazioni sono state devastate dal fuoco. Però, come spiega Rai News, questa volta non sono state le zone rurali ad essere colpite, ma quelle suburbane. Le autorità hanno affermato che per una buona parte gli incendi sono stati scatenati dalla caduta dei tralicci della rete elettrica.

