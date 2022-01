Gli eventi sportivi del 2022 da mettere in agenda

Leggi su gqitalia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il maggiore evento sportivo delsarà certamente la Coppa del Mondo Fifa in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno. Sarà la 22a edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maschili, la prima però che si giocherà in autunno (confidando che da qui a un anno la pandemia sia definitivamente alle spalle, anche i colpi di coda invernali che stanno di nuovo mettendo alle corde i campionati nazionali). Qatarsarà anche l'ultima edizione del torneo Fifa organizzata con la partecipazione di sole 32 nazionali, poiché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48 squadre, sempre che non vi siano ripensamenti circa l'allargamento del formato. Si parte con i Giochi olimpici invernali Essendo un anno pari, ilporterà in scena il binomio Giochi olimpici (invernali)-Mondiali di calcio, seppure ...