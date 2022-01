Gli articoli che avete preferito nel 2021… la TOP TEN (Di sabato 1 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Nel ringraziarvi e augurarvi un “Buon 2022” a tutti voi che giornalmente ci confermate la vostra fiducia sfogliando le pagine del nostro sito, pensiamo di fare cosa gradita, per pura curiosità, nel segnalarvi i dieci articoli che sono stati più letti nel corso dell’anno appena concluso. Ecco la vostra TOP TEN: Rubrica “Storie” 9 febbraio 1941 – Genova è sotto le bombe, ma il Genoa batte la Juventus trainata da diecimila tifosi Rubrica “Storie” 20 Marzo 1991 – Galliani al Velodrome urla … “Tutti fuori” Rubrica “Donne in Gi(u)oco” ESCLUSIVO – Intervista a Elena Schiavo: “Per me il calcio era un modo per reclamare i diritti delle donne” Rubrica “Video” Claudio Sclosa racconta gli scherzi di Gascoigne (VIDEO) Rubrica “Le interviste degli Eroi” ESCLUSIVO – Intervista a Franco Colomba: “Mi voleva la Roma di Liedholm … ma ero il Capitano del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 1 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Nel ringraziarvi e augurarvi un “Buon 2022” a tutti voi che giornalmente ci confermate la vostra fiducia sfogliando le pagine del nostro sito, pensiamo di fare cosa gradita, per pura curiosità, nel segnalarvi i dieciche sono stati più letti nel corso dell’anno appena concluso. Ecco la vostra TOP TEN: Rubrica “Storie” 9 febbraio 1941 – Genova è sotto le bombe, ma il Genoa batte la Juventus trainata da diecimila tifosi Rubrica “Storie” 20 Marzo 1991 – Galliani al Velodrome urla … “Tutti fuori” Rubrica “Donne in Gi(u)oco” ESCLUSIVO – Intervista a Elena Schiavo: “Per me il calcio era un modo per reclamare i diritti delle donne” Rubrica “Video” Claudio Sclosa racconta gli scherzi di Gascoigne (VIDEO) Rubrica “Le interviste degli Eroi” ESCLUSIVO – Intervista a Franco Colomba: “Mi voleva la Roma di Liedholm … ma ero il Capitano del ...

