Giornalisti | morto Fulvio Damiani | una vita dedicata al Tg1 e alla politica

Era un volto notissimo del Tg1, Fulvio Damiani: è morto il 31 dicembre 2021 a 87 anni. Era laureato a Firenze, in Scienze sociali e politiche, allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori, si era sempre interessato di politica, già dal Giornale del Mattino, dove aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo, per trasferirsi poi a Roma nel 1967, al Giornale Radio Rai.

