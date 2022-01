Giornalismo in lutto, è morto Fulvio Damiani. Una vita per la politica e il Tg1 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ha diretto un quotidiano di informazione online romaone.it e ha firmato saggi e articoli su quotidiani italiani e stranieri nonché il libro sul mondo della comunicazione 'Obiettività e potere' (D'... Leggi su lanazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Ha diretto un quotidiano di informazione online romaone.it e ha firmato saggi e articoli su quotidiani italiani e stranieri nonché il libro sul mondo della comunicazione 'Obiettività e potere' (D'...

Advertising

fachetti3333 : RT @qn_lanazione: Giornalismo in lutto, è morto #FulvioDamiani. Una vita per la politica e il Tg1 - italiano1061975 : RT @11Giuliano: Lieve malore: Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese, si è spento Mario Sbardella. Una tragica notizia ha scosso la Mars… - Ettore572 : RT @qn_lanazione: Giornalismo in lutto, è morto #FulvioDamiani. Una vita per la politica e il Tg1 - pier2856 : RT @11Giuliano: Lieve malore: Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese, si è spento Mario Sbardella. Una tragica notizia ha scosso la Mars… - qn_lanazione : Giornalismo in lutto, è morto #FulvioDamiani. Una vita per la politica e il Tg1 -