"Giocherò in Spagna", Haaland svela ai tifosi la prossima destinazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Il futuro di Haaland è stato già deciso e non sarà in Germania. Si tratta di uno dei migliori calciatori in circolazione, è un attaccante completo e la sua media realizzativa è altissima. E' pronto per livelli anche più alti ed il suo futuro sarà in Spagna, come confermato proprio dal calciatore norvegese. L'attaccante del Dortmund si è lasciato andare sul suo futuro, Haaland ha fatto una confidenza ai tifosi: "Giocherò qui, in Spagna", riporta As. La prossima destinazione del norvegese dovrebbe essere il Real Madrid. I Blancos sono in contatto con il classe 2000 già da diverso tempo, gli ultimi incontri hanno avuto esito positivo.

Ultime Notizie dalla rete : Giocherò Spagna Calcio: Stampa spagnola, futuro Haaland nella Liga L'attaccante intercettato da alcuni tifosi a Marbella: "Giocherò in Spagna" MADRID (SPAGNA) - Dietro una battuta può nascondersi una grande verità. "As" rivela che alcuni tifosi hanno intercettato Erling Haaland in vacanza a Marbella e gli hanno chiesto ...

Haaland ad alcuni tifosi spagnoli: 'L'anno prossimo giocherò qui' Haaland avrebbe risposto dicendo: 'Il prossimo anno giocherò qui, in Spagna'. Questa frase ha fatto ovviamente parecchio rumore in Spagna. E' infatti risaputo che Haaland sia, insieme a Mbappè , ...

