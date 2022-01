Gf Vip, paura per Soleil: il party di Capodanno finisce male, l’incidente (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, Soleil Sorge festeggia insieme ai coinquilini nel party di Capodanno. Qualcosa va storto e l’influencer rischia di farsi male. Nella Casa del Grande Fratello Vip si è festeggiato il Capodanno con un sensazionale party che ha visto gli inquilini divertirsi tra brindisi, balli, sorrisi e baci appassionati. Tutto sembrava filare liscio, peccato che Leggi su youmovies (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip,Sorge festeggia insieme ai coinquilini neldi. Qualcosa va storto e l’influencer rischia di farsi. Nella Casa del Grande Fratello Vip si è festeggiato ilcon un sensazionaleche ha visto gli inquilini divertirsi tra brindisi, balli, sorrisi e baci appassionati. Tutto sembrava filare liscio, peccato che

Advertising

zazoomblog : Gf Vip paura per Soleil: il party di Capodanno finisce male l’incidente - #paura #Soleil: #party #Capodanno - infoitcultura : Lite spaventosa al GF Vip 6: attimi di paura nella casa - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - CHE RIDERE LA DIVINA VUOLE CUCINARE LA SALSA CON I GAMBERETTI E NON GLIELA FANNO FARE. G… - gf_vip_news : Ma solo a me Giucas fa paura in queste condizioni ??????#GFVIP - mimmafor_ : @NicolaPorro Quando ho effettuato le prime due dosi le ho fatte convinta, senza paura, certa che mi avrebbero prote… -