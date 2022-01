GF Vip | Alessandro bacia Sophie ma poco dopo con Soleil…cosa è successo durante i festeggiameni

(Di sabato 1 gennaio 2022) GF Vip,maconla festa di Capodanno; le immagini non passano inosservate. Una notte infuocata nella casa del GF Vip. Come tutti sappiamo, i concorrenti hanno trascorso le festività di Natale nella casa e, ovviamente, non poteva mancare la notte di Capodanno, col tradizionale cenone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GfBasciano fuori controllo Basciano e l'ex tronista, durante la serata goliardica di ieri, si sono baciati diverse volte, più disinibiti e meno condizionati dalle telecamere e dagli ...Basciano è più interessato a Soleil Sorge che alla conoscenza di Sophie Codegoni : parola di Jessica Selassiè . Dopo la notte di San Silvestro, la princess ha svelato il suo parere a ...GF Vip, Sophie Codegoni confessa ad Alessandro Basciano: “A me le persone così non piacciono”. Al GF Vip Sophie Codegoni sembra aver trovato in Alessandro Basciano una persona nella quale riversare mo ...GF Vip, Alessandro bacia Sophie ma poco dopo con Soleil…cosa è successo durante la festa di Capodanno; le immagini non passano inosservate. Una notte infuocata nella casa del GF Vip. Come tutti ...